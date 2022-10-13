英皇80周年｜容祖兒出席虛擬導賞活動 張敬軒為長者唱金曲 (22:05)

適逢80周年誌慶，英皇集團呈獻「一喜活現 • 英皇 80 年」慈善虛擬導賞活動，由本地文化企業「活現香港」協辦，整理結合集團發展蹤跡與香港人生命中值得慶祝的美好時刻，利用線上直播互動形式配合聲畫導航、舊物回顧，以嶄新概念將集團與香港80年的時光之旅活現大眾眼前，與大家重溫人生中一「喜」走過的日子。是次活動的慈善長者場剛於日前假英皇戲院舉行，英皇集團副主席楊政龍、容祖兒、香港路德會社會服務處及鄰舍輔導會代表等嘉賓，以及現場超過80位長者出席，同時遙距連線兩個慈善機構旗下長者中心超過800 位長者一起參與，更有張敬軒及泳兒驚喜化身虛擬導賞嘉賓，連同主持人活現香港創辦人陳智遠帶大家穿梭港島及九龍，以線上導賞的方式與各位長者一起漫遊社區，緬懷香港舊日的風情。合作伙伴英皇慈善基金除透過捐款支持兩間慈善機構推動「長青共融」的項目計劃外，更組織集團義工隊在現場與長者玩遊戲，氣氛高漲。

容祖兒表示很高興參與集團80周年慶祝活動，今年是她加入英皇娛樂第23個年頭，公司一直見證著她的事業和個人成長，悉心栽培，好似一個大家庭，陪伴她走過人生的高低起伏，任何時刻一家人都會上下一心，大家都好長情。集團很多重要里程碑都承載著不少上世紀男女老幼的美好回憶，充滿著香港情懷，觀看導賞時勾起她兒時生活回憶，同時亦從中了解到許多香港昔日的生活習慣，令她頓時覺得與現場的「老友記」有了共通點，變得親近許多。

除與觀眾重溫香港往昔的人文風情外，導賞融入不少集團的發展蹤跡及鮮為人知的故事，其中張敬軒與泳兒擔任導賞嘉賓，向觀眾分享集團於娛樂及電影戲院業務板塊的先驅蹤跡。張敬軒談自己重啟「飛圖」品牌的緣由：「『飛圖』當時除生產多首家傳戶曉的歌曲如《相思風雨中》、《現代愛情故事》、《片片楓葉情》，亦帶起不少如卡拉OK、音樂錄影帶及鐳射唱片等娛樂文化風潮，對香港流行音樂文化影響深遠，希望通過活化經典品牌，延續它過去勇於創新的精神，並將其介紹給新一代的聽眾。」最後張敬軒為長者演唱一首經他重新改編的飛圖年代的經典金曲。

（即時娛樂）