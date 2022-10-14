Avril Lavigne香港個唱取消 購票樂迷獲安排退款 (14:20)

加拿大搖滾天后Avril Lavigne的香港個唱一波三折，原定2020年5月24日開騷，但受疫情影響，押後至2021年2月，其後以同一理由推遲，今年初第三度延期，把原定今年5月在亞洲國際博覽館Arena舉行「Avril World Tour 2022 香港站」演唱會，再度延期至11月1日（星期二）。上月香港政府落實「0+3」檢疫措施時，主辦單位仍有信心可如期開屬，怎料主辦單位MIDAS PROMOTIONS今日宣布，由於票務、場地及防疫政策等原因，是次個唱正式取消，所有門票退款。

Avril Lavigne對於巡唱取消感到難過，她說：「致所有身處香港及馬尼拉的粉絲，我親自向你們傳達這個不幸的信息。由於表演行程安排等因素，未能給大家帶來我的演出。我明白這些演出門票已經售罄了一段時間，對我來說，比起無法完成預期演出更令我心痛。持票人可以在購票方獲得全數退款 (並不包括已繳付之顧客服務費及/或派遞費) 。再次送上我最深切的致歉。」

據主辦單位透露，雖然個唱取消，但Avril Lavigne方面仍希望能盡快再安排來港演出。

（即時娛樂）