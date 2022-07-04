SUPER JUNIOR 11月亞博開2場騷 最貴票價$1880 (14:41)

《SUPER JUNIOR WORLD TOUR – SUPER SHOW 9 : ROAD IN HONG KONG》將於11月19日及20日在亞洲國際博覽館Arena舉行，共演出兩場，撲飛潮再掀起。今日主辦單位公布售票詳情，下周一（17日）開始信用卡優先訂票，10月20日起快達票公開發售，是次票價分: HK$1880 / HK$1380 / HK$980三種。

剛剛完成馬來西亞巡演的SJ，成員金厲旭換上新金髮色，銀赫非常調皮，於騷中多次抽水摸始源patpat，讓歌迷笑不停。李東海更多次大力向觀眾送上飛吻，引起在場歌迷尖叫連連，圭賢跳devil時一度跳錯舞被神童看到，兩人在台上禁不住大笑，之後圭賢尷尬地以簡單英文向在場歌迷打招呼，不斷數Strawberry, Blueberry等，引起在場歌迷大笑。最精彩最讓歌迷超級興奮的是，崔始元因為玩得太開心，熱到飛起，除衫騷肌，即時引爆整個場館，歌迷狂叫十分鐘不停。

騷後SJ幾乎引來另一個核爆，SJ大馬歌迷會，突然向所有歌迷發公告，叫大家即時刪除崔始元台上脫衣服照片，千萬不能出現於任何社交平台，保護SJ及主辦單位。點解咁大件事？因為馬來西亞係回教國家，演唱會赤裸上身是宗教大忌，為免宗教局找上主辦方，影響將來SJ再到大馬的演出機會，所以懇請大家刪相刪片。還寫下: 「保護哥哥們大家有責！」保護哥哥有責消息一出，網上崔始元的騷肌照，竟然瞬間消失！可見SJ歌迷們多麼愛護SJ。有香港歌迷就於粉絲團中留言：「哥哥們快來香港！我們這邊等你們全部脫衣！」

（即時娛樂）