陳卓賢辭演電影《拼命三郎》 花姐：Ian心理狀態未準備好 (16:29)

男團MIRROR全面復工，各成員也開始活動，似乎經兩個月休息，他們也做好準備重新出發，但陳卓賢（Ian）還有情緒問題。據《明周》報導日前開工拍攝的電影《拼命三郎》原本Ian在演員名單上，他跟譚耀文演兩父子，但電影開工前換上Locker（林家熙）取代Ian的角色，據稱Ian辭演《拼命三郎》，未能履行合約面對電影公司追究。經理人黃慧君（花姐）回應傳媒指Ian心理狀態未Ready拍戲而無奈推戲。

據報道《拼命三郎》原本在MIRROR演唱會後開工，這是Ian首次進軍大銀幕，跟好戲之人譚耀文合作，由黃子桓監製、陳大利執導。由於MIRROR演唱會7月發生墜屏事故，12子於8、9月停工，電影公司為遷就Ian的復工時間，將電影延期至10月才開拍。不過，MakerVille於8月底通知Ian辭演，此決定有違合約精神，有傳電影公司會追究。花姐解釋獲電影公司通知10月底開工拍《拼命三郎》，她跟Ian溝通後，因他的心理狀態未準備好，不想影響電影質素與進度而無奈辭演，希望有機會再合作。

《明報》向電影公司求證，獲回覆：「公司沒有入稟告Ian，絕無此事，雙方仍維持友好關係。對於Ian最後辭演是表達理解和明白，亦希望第時可以再有合作機會，電影公司會按合約來處理後續事宜。」

（即時娛樂）