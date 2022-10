next

上月舉行迪士尼D23粉絲大會,黑人女歌手荷爾貝莉(Halle Bailey)主演迪士尼真人版電影《小魚仙》(The Little Mermaid)先導預告片曝光,當她唱出插曲《Part of Your World》其中一段,網民讚不絕口。今日電影公司公開首張宣傳海報,荷爾貝莉飾演人魚公主Ariel的全身造型首度亮相,美人魚尾巴比原著動畫還要精美。

《小魚仙》改編自1989年同名動畫,講述人魚公主Ariel一直嚮往人類世界,當她拯救英俊王子Eric後,不顧父王反對,決心到陸上生活,並讓女巫施咒以美妙的嗓子交換雙腿的感人故事。電影將於明年5月26日開畫。

(即時娛樂)