羅志祥加盟華納 首談跟周揚青仍是朋友 愷樂近況幾好 (21:47)

羅志祥（小豬）前年被舊愛周揚青爆料，指他私生活混亂，與旗下女藝人有不正當男女關係，令他與緋聞女友愷樂形象跌到谷底，重創演藝事業。小豬去年底逐步復出幕前，今日在台灣出席簽約華納音樂記者會，是他在桃色風波後首度接受傳媒訪問。

小豬穿西裝亮相，在場粉絲即歡呼尖叫。他跟在大家打招呼：「大家好，我是歌手羅志祥。」他笑說前一晚12時就睡，但半夜3時起牀放狗，看來有點緊張。他又自嘲上次出來笑容僵硬，被說打很多肉毒桿菌。

小豬表示沒有復出不復出，因他從未想過退出演藝圈。他休息近兩年主要陪家人去感受生活，以前常飛來飛去，沒有時間，剛好疫情下也出不了門。問他發生風波後是否感受人情冷暖，會否覺得身邊朋友是「雙面人」？小豬說：「不能講人家，畢竟我錯在先，不能要求別人怎麼對你，若要當朋友就繼續，要離開也不會勉強。」

小豬接受傳媒訪問大方稱什麼都可以講。被問到愷樂近況？他說有透過公司關心對方，她都很好，每個人都要往前看，向前看才是對彼此最好的方式。愷樂是否轉行？他答沒有。他又指跟周揚青有聯絡，一直是朋友，逢過節會彼此問候。談到周揚青的新戀情，他大方說：「互相祝福。」小豬現在以工作為重，笑指唱片公司不會有禁愛令：「我都43歲了，就是以工作、家人及狗狗為重」。未來不害怕談感情事。

他透露接下來的計劃，下月在高雄巨蛋開演唱會，之後到馬來西亞、倫敦及紐約巡唱，預計明年重返台北小巨蛋。他亦會推出加盟華納後的新單曲，心情興奮又期待。

（即時娛樂）