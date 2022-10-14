琦琦與女兒任晴佳美國出席時裝展 荷李活巨星同場狂集郵 (21:55)

Ralph Lauren於南加州舉辦World of Ralph Lauren時裝體驗，發表2023年春季系列。出席是次活動的名人嘉賓星光熠熠，包括賓艾費力（Ben Affleck）、珍妮花露柏絲（Jennifer Lopez）、謝茜嘉翠絲頓（Jessica Chastain）、John Legend、史泰龍、戴安姬頓（Diane Keaton）、占士馬斯頓（James Marsden）、金宇彬、鄭秀晶，還有馮德倫與琦琦，任晴佳（Ella）母女。

品牌重視家庭和諧與團結的重要性，故特意邀琦琦與女兒任晴佳一同出席。她們首次一同獲邀看時裝秀，正如主題California Dream一樣，這夜就是夢想成真的一晚。琦琦稱衣櫃裏最多就是這品牌的男裝褸，女兒Ella由BB衫著起，由小穿到大，今次跟多位荷李活明星同場感覺非常amazing，慶幸有school break抽空可以參與這活動。她首次看這樣盛大的fashion show，十分感動 。晚宴中她在走廊碰見主人家Mr Ralph Lauren，他指著Ella說very nice，她感榮幸並合照留念。

（即時娛樂）