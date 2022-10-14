黃竣鋒深圳遇襲近兩月 加強鍛練望盡快重投演藝事業 (22:59)

黃竣鋒早前於深圳遇襲受傷後，回港休養傷已1個多月，傷勢逐步康復中。他出院後現接受骨科、整型科及心理醫生等專科醫生診療，希望盡快復元，重投工作。他近日可作簡單運動鍛練身體，希望加強身體機能。他表示：「養傷期間一直臥牀休息，身體有一段時間未有維持運動，加上重傷失血對身體元氣大傷，現在逐漸康復時，要求自己勤加運動，如作急步行及慢跑。」

遇襲事件令他感受很深，他現在懷着感恩的心，慶幸還能存活於世上。事發至今近兩月，他的心理陰影仍很大，每晚入睡一合眼即見到案發當日情境，要每晚服高劑量安眠藥才能入睡，令睡眠質素很差。他指每天回想案發情況，非常糾結有關方面至今仍未破案，亦未能告知他調查進度及真相，再次促請深圳警方盡快破案，還他公道。他補充說：「事發至今我仍未得到一點賠償費，每次和媽媽視頻見面，只能給她見半邊面，至今還不敢告訴她真相，也不知道要隱瞞她到什麼時候，擔心她老人家知道後打擊太大，心臟病復發。」他再次多謝各界朋友對他的關心與支持。

提到未來工作方向，黃竣鋒表示：「雖然我面上傷勢未復原，但美容科醫生對我面上傷口康復的評價相當正面，認為面上傷口埋口很好，稍後再加以專門的治療，希望能盡量回復以往的面容。而手臂的刀傷亦未康復，要繼續做康復物理治療。我對演藝事業非常有熱情，雖然我面上受重傷破相，留下永久性疤痕，但我對演藝工作絕不會放棄，未來希望於演藝行業發展，這是我非常肯定的想法，希望稍後能有更多演藝行業的製作方及朋友給予我機會。」

（即時娛樂）