《野人老師》生命教育催淚 人生就是要學會笑著好好告別 (00:24)

ViuTV劇集《野人老師》下周結局篇，第11至15集劇情，晨光老師（談善言飾）跟李白（Stanley飾）之間有「第三者」介入，Yvonne（羅允芝飾）跟家棟（Frankie飾）互相認定再吻傾情。世豪（鄭丹瑞飾）跟老友陳燦（朱栢謙飾）與東尼（河國榮飾）相聚，想不到是死別的派對。世豪要離開大地小學，將學校交給兒子李白，這時候教育局派來新官員陳定堅（敖嘉年飾），學校面臨危機。李白跟晨光老師，還有滿兒（沈殷怡飾）與家棟幫忙，希望挽救學校，結果... ...大地小學難逃殺校命運。《野人老師》就是帶出「人生就是要學會笑著好好告別」的訊息，一場別開生面的講笑話派對，大地小學最終在歡笑聲之中落幕。

第11集

家棟參加柔道比賽，在苦戰之中見父親兆康來到現場支持。最終，雖然家棟落敗但卻贏得父親的理解，亦確立了與Yvonne的關係。世豪的好友陳燦是教育局的職員，多年來一直支持大地小學。陳燦準備退休，世豪決定與他舉行一場榮休演唱會，一段年輕往事漸漸被揭起。奇怪大叔東尼突然來到大地小學，陳燦與東尼兩人一見面便大打出手。原來世豪、陳燦、東尼三人年青時是好友並合組樂隊，東尼當年偷了與世豪與陳燦一起創作的歌賣給唱片公司並一走了之，讓陳燦的音樂夢提前終結。李世豪別無他法，唯有極力調解兩人的關係。

第12集

老頑童東尼竟然愛上晨光，主動邀請她約會。為了查明東尼突然出現的底細，世豪、李白說服晨光接受東尼的約會。二人到郊外野餐，鬧出不少笑話；東尼更向晨光示愛，晨光只能拒絕。失戀的東尼拉著世豪與陳燦到酒吧借酒消愁。三兄弟喝了一晚，重拾青春的回憶。眾人亦發現東尼病重，剩下的時間不多，世豪決定為東尼舉行一場沒有眼淚、只有歡呼聲的演唱會，而李白與大地小學的學生也因而上了一堂生死教育的課。

第13集

因軒軒留在大地小學上學讓李白以為有機會跟滿兒重修舊好，但原來滿兒已跟共享補習社學生小龍的單親爸爸發展中，李白終於要面對失戀和失婚的事實。對李白日漸有好感的晨光陪伴安慰他，兩人誤吃有毒的蘑菇，渡過了一個奇幻的晚上。過後，李白忽然發現，晨光在自己心內好像多了一個地位。

第14集

世豪經歷了東尼的事後更決心要離開大地小學，與陳燦一同外出旅行享受生活，將大地小學交給李白。然而此時，大地小學卻收到了教育局的通知，原來接任陳燦的新主任陳定堅是一位十分盡忠職守的官員，在他眼內容不下沒有規矩的大地小學，大地小學面臨極大的危機。李白與晨光希望世豪留下來，但世豪卻不在意，更提醒李白這是為學生上最後一堂課的好機會。學生們為合力解救大地小學，想到請家棟與滿兒來幫忙瘋狂補習，力求在短時間內考出令陳定堅滿意的好成績，而亂了陣腳的晨光也加入了補習加操學生的大隊當中。

第15集

瘋狂補習考取好成績的方法結果還是失敗了。李白用了一個簡單的道理讓學生明白強求並無用處。最終，學生們在大地小學舊生的引導之下明白，人生就是要學會笑著好好告別。於是，他們舉行了一場別開生面的講笑話派對。大地小學最終在歡笑聲之中落幕。

（即時娛樂）