被指少女變大媽 炎明熹撐造型師張寶兒：我覺得非常華麗 (14:01)

問Chantel可認為Gigi是否遊戲黑洞？她力撐姊妹：「我和她玩過保齡球，她都打得不差，可能是火星力量。」（林祖傑攝）

炎明熹（GiGi）、姚焯菲（Chantel）、任暟晴（Jasmine）等昨晚（14日）為《思家大戰》錄影，Gigi及Chantel表示已綵排過，Gigi相信主持人李思捷，會明白她的「火星文」，她笑道：「不過已經唔係反應問題，我諗唔到答案，連掣都冇撳落去，思捷老師建議我哋討論派邊個出去。」問Chantel可認為Gigi是否遊戲黑洞？她力撐姊妹：「我和她玩過保齡球，她都打得不差，可能是火星力量。」

早前After Class穿上由張寶兒任造型師的服裝為國慶晚會表演，被網民狠批似大媽，Gigi則不認同，她說：「時裝嘅嘢好深奧和奧妙，每個人有不同感受，我覺得非常華麗，應該令人有眼前一亮感覺，做藝人什麼都要嘗試，不可一味得一個感覺。」Chantel亦表示覺得當日服裝非常之靚，場合比較莊嚴，穿得華麗都好合理。

對於師妹Jasmine奪《聲夢傳奇2》冠軍後7日便火速錄歌，問Gigi及Chantel可會羨慕？Gigi說：「音樂世界好奇妙，要天時地利人和，做好自己就OK，我都想有機會和她合作。」Chantel認為出歌時間快慢不重要，但覺得對方很幸運，獲陳奐仁及郭偉亮寫歌。Jasmine比賽後首次獲安排上節目，她自詡反應不錯，但因學業工作兩邊忙不夠瞓，她說：「暫時都頂得住，不過之前感冒病了，可能因為太攰，已好番七七八八。」

（即時娛樂）