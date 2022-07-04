全城一叮｜《開心速遞》「英進」騷隔空換牌魔術 伍詠薇嗌Amazing (15:56)

無綫節目《全城一叮》昨晚（14日）播出一集，出場陣容包括招浩明、陳乙僮、姜嘉琳、吳洛汶、黃建東及繆家慶。

當中在《愛．回家之開心速遞》飾演「英進」的招浩明表演啤牌魔術最令人驚喜，浩明先叫伍詠薇（伍姑娘）從一副啤牌中，抽出一張並簽上名字，之後將簽了名的啤牌對摺，並要求伍姑娘咬住，浩明接著再拿出另一張啤牌，完成同樣的步驟，並放入自己口中，再捉著伍姑娘雙手「施法」，結果成功將自己與伍姑娘口中啤牌「隔空」對調，全場嘩然！

浩明之後再邀現場觀眾，參與另一個魔術，成功「預言」由3位觀眾「合作」選出來的啤牌，歷時逾4分鐘的魔術表演，完全沒有冷場、技驚四座兼成功晉級。伍估娘大讚：「第一次親身參與魔術，覺得好神奇！」馮盈盈則撒嬌問：「點解我冇份玩？」

浩明受訪時透露以前表演過類似魔術，這次公開演出版本更是「舞台改良版」。談到由於與伍姑娘表演的魔術，精彩得讓人難以置信，會否擔心有人質疑造假，擅長近距離魔術的浩明笑言不擔心：「如果係夾埋嘅話，大家係會睇得出，同埋我表演魔術，從來都唔會造假，如果咁做就會喪失咗魔術本身嘅理念。」

問到學魔術需要具備甚麼條件？浩明說：「最緊要係耐性，好多技巧上嘅嘢要用好長時間去練習，唔係幾個鐘嘅事，講緊嘅係以月計以年計，同埋練魔術對小朋友發展都好好，可以練到表達能力同埋創意。」

（即時娛樂）