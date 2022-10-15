美麗戰場｜「反骨琪」蔣家旻聲淚俱下交足戲 跟陳瀅選美場上再惡鬥 (18:04)

無綫台慶劇《美麗戰場》昨晚（14日）播出第10集，有兩大衝突場面，包括消失了3集的「反骨琪」（蔣家旻飾）長髮Look回歸，並與家寶（陳瀅飾）在選美情節中對壘。反骨琪除了一張「臭臉」繼續「焰」壓群芳，「演技」亦再度升呢。

改了姓周的反骨琪混入佳麗堆兼扮向家寶示好，面試期間還「盜用」家寶真實經歷作自我介紹博同情。雖然行為無恥，但反骨琪「盜用」故事期間，一臉無辜又感慨，眼淚更是徐徐落下，果然交足戲。

蔣家旻談到該場戲時感到難忘：「呢場戲成頁紙都係話我呃人，咁又要諗又要喊又要博同情，加上本身已經做緊戲，但做緊戲之餘仲要再做戲，對我嚟講好大挑戰。」

另一衝突戲則集中在小美（陳曉華飾）、裕進（丁子朗飾）及圓圓（關嘉敏飾）愛情三角錯，裕進逼不得已下帶小美前往錄音室，令第三者圓圓與小美碰頭。擺明戰鬥格的圓圓以不同方式向小美宣戰，更肆意在小美面前向裕進放電，臨尾咬著湯匙向小美拋出一句：「人哋嘅嘢真係特別好味」。

關嘉敏表示由於首次飾演這類角色，故做了很多事前準備，更看足1個月「爭鬥系」劇集學做「心機婊」，包括《宮心計》、《溏心風暴》及《The Penthouse》等。

（即時娛樂）