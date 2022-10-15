中年好聲音｜鄺文珣老公黑妹女兒齊追夢 人母曹敏寶誓減40磅顯自信 (18:12)

無綫歌唱選秀節目《中年好聲音》今天（15日）進行第3輪面試，百多名參賽者當中，包括2003年港姐冠軍曹敏莉妹妹曹敏寶、前無綫花旦鄺文珣老公應德榮、黑妹李麗霞女兒葉穎秋等。

監製陳俊聲表示之後還有第4輪面試，報名參加人數踴躍，接近3000人，入圍人數仍在商議，下月節目開始錄影。對於「玻璃朱」朱庭萱早前參加面試後，於社交網發文轟無綫安排混亂，大數輪候面試時間長兼冷氣勁凍，影響其表現，監製強調所有參賽者一視同仁，均獲公平對待，他說：「只可以勸她，如果下次有機會著多啲衫啦！」

37歲的曹敏寶誕下女兒9個月，女兒剛戒母乳，她未及收身已急不及待追夢，她說：「我17歲時已和朱智賢參加歌唱比賽，今次也是她和謝東閔叫我參加，其實我身形和心態還未準備好，相信要瘦多40磅才更有自信，現在兒子3歲、女兒9個月，家姐和老公都非常支持，媽媽和奶奶為了助我追夢，都會幫手湊孫。」

應德榮表示與太太鄺文珣認識時一起唱歌，是音樂令他們連結在一起，30年前曾參加過歌唱比賽，但因要接管家族生意而放棄追夢，今次參加會盡能力，信心一定有。他透露正式復出的太太，正身在廣州未知何時回港，他已3個月沒見太太，問當帶子洪郎感受？他笑道：「好開心！因為小朋友任我擺布，我話晒事，希望快點通關，她可以快點回來。」

葉穎秋是45歲人母，她表示媽媽黑妹不想她入行，覺得這行很辛苦，從沒教過她唱歌，一直禁止她參加歌唱比賽，今次終於沒有拒絕，還抽了1小時指點她唱歌，她說：「可能今次畀我試下等我心死，面試時唱錯歌，咁大個女第一次緊張到個心震晒，希望能過關啦！」

（即時娛樂）