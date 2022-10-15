林愷鈴跟AK《繩角》有感情線 讚「生粉」專業有質素 (18:35)

Tyson Yoshi、林愷鈴、倪晨曦、上山詩鈉女兒Hilary Fan、名媛林恬兒及鄧愛嘉等，昨晚（14日）出席中環商場內舉行的相片展覽。秋裝打扮的Tyson Yoshi壓軸到場，但未有接受傳媒訪問。

林愷鈴於香港大學攻讀建築系，今年剛畢業，她有份演出的ViuT新劇《繩角》即將播出。她透露劇中與MIRROR副隊長江𤒹生 （AK）有感情線，拒劇透有否親熱戲。她說：「有沒有親熱鏡頭，到時大家追劇就會知，不會我的熒幕初吻不在此劇。我和AK感情線好簡單、美好和單純，好開心跟他和其他MIRROR成員合作；在劇入面我飾演好單純、鍾意玩音樂女仔，好似自己。」

她也不擔心與AK拍感情戲，會惹「生粉」（粉絲暱稱）呷醋，反而想多謝鏡粉幫手，因拍劇時粉絲探班很守秩序和安靜，讚她們有質素、專業及愛惜偶像。記得有一場比賽群戲，鏡粉甚至變成臨時演員出鏡。

懷孕近9個月的倪晨曦巨肚現形，自爆體重增多27磅，不過步履依然輕鬆。雖然臨近11月預產期，但由於尚有精力應付工作，暫未需完全停工待產。她透露打算自然分娩，未知會否撞正長子Virgil的11月2日出生日期，不過兄弟在同月出世，日後也可一齊搞生日會。

提到陳柏宇太太符曉薇，前日在社交網貼文兼大曬一家三口合照，公布再懷孕的喜訊，倪晨曦已恭賀好友再做媽咪。她早一步已察覺對方有喜兆：「之前在活動上見到符曉薇，已發現她好明顯有孕味，可能自己都是媽媽，一見就留意到。當時她已懷孕多過3個月，所以叫我不用懷疑眼光去望，就直接承認。」

（即時娛樂）