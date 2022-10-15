楊卓娜戲裏戲外繼母身分 憶當年選港姐被爆批踭嚇到驚 (19:14)

現年44歲﹑2001年選港姐入行的楊卓娜，有份演出無綫台慶劇《美麗戰場》，並演後母芳姐。楊卓娜有個視后妹妹楊茜堯，她本身亦是選美出身，戲裏戲外也是繼母身分。事實上，選美批踭、娛樂圈殘酷是非等，都曾發生於她本人身上。

楊卓娜接受商台《星光背後》主持梁泰來訪問，翻查資料，當年楊卓娜曾與楊思琦齊為3大熱門之一，不過最終倒灶，她說：「那年參選只是不想過刻板生活，我由細到大零自信，碰到難題只會驚及逃避。當年與思琦妹被推為三甲大熱時，曾想過會入三甲。」

原來當年港姐日韓外景爆出批踭事件，鋪天蓋地針對楊卓娜的報道，令她信心崩潰，她說：「當時於日本傳媒點名我們3個熱門影相，我因動作太太手踭撞到思琦妹，之後就不停指我有多衰、又批踭、又與所有佳麗不和。每天大大版報道令我好驚，心理平衡不到，只懂匿埋不敢跟保母說。之後再到韓國亦不開心，又凍又要著三點式，想瑟縮一角又被寫成孤獨精，直覺這行很黑暗很想退選，落敗是因為根本無信心，其實我同思琦妹很好，到今天仍有聯絡。」

楊卓娜的性格亦促使她入行初期逃避拍劇，避免受罵，索性轉當TVB8主持，浪費了10年青春。至2010年，有指楊茜堯向梅小青推薦胞姊參演《公主嫁到》，才重回戲劇組。

楊卓娜坦言入行初期，曾試過多年月入6000元，月花2000元的生活，她感激妹妹多年來扛起全家開支，亦對父母感到愧疚。節目中，她感觸淚崩說：「其實多年來我一直好愧疚！我唔想每次訪問講起這些話題都喊....你說得對！我一直逃避問題....但我真的很內疚，甚至對我養父也是，因為我未有能力供養他已經離世。所以，現在我的目標是再努力工作、掙多些錢，現在媽媽行得走得，靠妹妹照顧，我希望他朝有一日，我有能力照顧她。」

節目中談及與「燈箱大王」楊志翹的多年情，楊卓娜2009年未婚懷孕，2人育有一女。原來關於感情，她曾逃避對方追求，她說：「他兩女兒是我當手工藝老師的首批學生，最初他追求我時，我拒絕很多次。因我是很簡單的人，最怕複雜。首先是他前妻離世有兩個女兒，我既是老師，亦不知怎當繼母，另外我當時有一個，交住了11年但沒感情的男友。我們足足拖拉了1年多，人就是犯賤，到他放棄想做回朋友，我才認清他是我的soul mate，我亦很感激他與家人，將很多我以為很複雜的問題變得很簡單。」

楊卓娜與兩繼女相處融洽，關係如朋友，問她怎讓繼女接受自己，她哽咽感動說：「最初也要小心翼翼，我也沒要求她們叫我做媽咪，是她們先主動跟爹哋說：『我不想再叫Miss Yeung，想叫媽咪！』我很感動是在於我的默默付出，小朋友們是見到及感受到。」

至於為何二人至今仍未註冊結婚，楊卓娜透露另一半已求婚多次，現只欠手續，她亦希望男友再精心炮製一次浪漫求婚，讓她畢生難忘。

（即時娛樂）