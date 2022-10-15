甄珍失聯風波 章立衡首發文：對造謠行為保留法律追究權 (21:47)

亞洲影后甄珍與兒子章立衡（原名：劉子千）日前驚傳失去聯絡1個半月，網上瘋傳兩母子近月由香港去北京處理私人事務，惟自8月21日起跟家人及朋友失去聯絡，有指他們最後出現在北京朝陽區某酒店，他們的朋友便到該酒店了解，獲告知兩母子在8月22日退房，該友人跟其他朋友連日來以不同方式聯絡兩母子，惜未能聯絡得上，他們沒有接電話，亦沒回覆朋友訊息。甄珍前助手回覆傳媒時表示，兩母子平安無事，可能事忙，請給他們一點時間。

之後有有台灣傳媒報道甄珍與兒子現身在歐美，人身安全。據甄珍密友透露，甄珍並沒有失聯，只是因為和她借錢的人愈來愈多，心地善良的她一般對只要能幫的忙絕不會拒絕，但「情況愈來愈失控」，甚至有人一開口就是千萬，其中也包含甄珍的至親，才會讓母子有暫時離開台灣的念頭。

甄珍日前在微信朋友圈報平安，表示看到這兩天的新聞，對帶給大家困擾感到抱歉，也感謝大家對她的關心，並寫道：「所謂的好友透漏消息，這人是沒有任何權利替我本人做任何的發言。今後有任何的進展，我會親自向社會，媒體，以及關心我的朋友說明，有失禮之處請大家見諒。」

章立衡今午亦在社交網發文，狠批造謠行為，表示保留追究法律責任的權利。 他寫道：「最近看到了新聞滿天飛也知到某一些人在跳腳替古人擔憂，謝謝你們的抬舉。我想打開天窗說亮話，禮貌上提醒某一些人，若有誹謗、污衊，或造我謠的行為，我會保留權利追究法律責任的。有得罪之處請多多包涵。謝謝大家的關心，祝大家有個美好的周末！」

（即時娛樂）