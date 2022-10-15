邱士縉難忘成員開會徬徨抱在一起：要善良 將心比己 (23:02)

MIRROR成員邱士縉（Stanley）今晚在社交網上載蹲在椅上抬頭閉眼照片，有感而發說大家在演唱會事故後，在開會時曾好徬徨問點樣行落去？當時大家抱在一起，希望心中的刺及傷疤，會慢慢復原，不要急。大家要善良，將心比己，相信大家行多一步，世界會更和諧。

Stanley寫道：「這幾個月下來，充斥着很多不同思緒。憤怒，內疚，傷痛，疑惑，恐懼，擔心，迷失。醫生說正常的，要面對的。我記得有一次我們所有人開會，當時氣氛好沉重，仍然處於徬徨，崩潰的情緒。會議完結前，有人說：我們可以點樣面對…點樣行落去…然後我們抱在一起，我說：我都唔知可以點行落去，總之我哋一齊行落去，呢個畫面一直係我腦海中。行落去呢三個字好沉重，到呢一刻我唔知道可以點做。 大概係有啲事情仍然未能釋懷，就好似心中有條刺，有條傷疤。 無錯，佢會慢慢復原，但每個人康復嘅速度都唔同，我哋唔好急，等佢慢慢復原。但復原之前，有啲事需要解決，需要搞清楚明白，需要安頓好有需要的人。我知道一一努力處理中。我們要善良，我們要將心比心。呢啲事看似微不足道，其實要做就唔容易。但我相信大家行多一步，世界會更和諧！最後，衷心希望所有人安好，特別傷者同Dancers！感謝大家一路以來的關心及愛。#keepblessing #」

（即時娛樂）