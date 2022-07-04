《明日戰記》破7200萬票房 謝君豪張文傑接力謝票 送「金魚缸」盼愛惜地球 (12:01)

《明日戰記》已破7200萬票房，但謝票活動未有停下來，昨天輪到謝君豪和張文傑接力謝票。（大會提供）

由古天樂總監製及主演的《明日戰記》上映第八周，累積票房已衝破7200萬港元，電影宣傳步伐從未停下，先是電影公司租下位於尖沙嘴天星碼頭的超搶眼巨型屏幕，播放前傳動畫宣傳片段；而周末時輪到謝君豪以及張文傑接力謝票，感謝影迷鼎力支持，又於「《明日戰記》x綠惜地球」特別場送禮物。

早前電影公司網上發布了一段電影刪剪片段，當中謝君豪飾演的蒼松博士，慨嘆人類整病地球後，只是起了一大堆「金魚缸」（天幕）來困住自己，在昨天特別場次中，跟綠惜地球董事梁榮武先生交換紀念品時，謝君豪及張文傑送出金魚缸予對方，提醒大家要愛惜地球，做好自身環保工作。

當問到謝君豪和張文傑平時會做什麼環保工作時，謝君豪說：「可先從基本生活開始入手，較容易的便是減少開冷氣，快將要冬天大家都不會開冷氣，夏天就可以減少開，冷氣會令人身體產生較多病痛，少開冷氣、對身體好點、愛護地球。」

張文傑則說：「我會減少用膠袋，外出買餸和其他物件都自備購物袋，可以跟大家分享一個好方法，因為我很喜歡購物，所以會買一個好靚的環保袋帶出街，的確是不錯方法。」

講到《明》已衝破7200萬票房，謝君豪感謝大家支持，他說：「當然開心，首先未試過，而且香港票房可以達到這個數字是一個強心針，希望香港電影以後繼續努力，多謝大家支持，我們會繼續努力。」張文傑也說：「除了這是支強心針外，未來的香港電影仍是相當需要大家支持，希望觀眾可以多多給予反饋。」

（即時娛樂）