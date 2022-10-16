落選港姐徐麟跑贏同屆佳麗 未簽約已獲重用 被曾志偉欽點做「獎老」 (12:37)

曾志偉表示之前與應屆港姐會面時，發覺徐麟與當年李綺虹一樣，都是講廣東話不純正，李綺虹獲觀眾接受，相信徐麟亦一樣。（林祖傑攝）

應屆落選港姐徐麟雖然於決賽5強止步，甚至仍未動筆簽約無綫，但卻比同屆得獎佳麗率先跑出，獲無綫總經理曾志偉賞識，被「欽點」加盟《開心無敵獎門人》擔任「獎老」，昨晚（15日）她以一身卡通人物「百變小櫻」造型錄節目，並以半鹹半淡廣東話大放笑彈，「獎門人」志偉表明要令她成為「女金剛」。

徐麟首次擔任節目主持，同屆冠軍林鈺洧及季軍梁超怡特地支持，徐麟對獲安排任「獎老」也很驚訝，多謝「獎門人」給她機會。至於會否持續任「獎老」，她說：「試下先，話唔定，睇我表現囉！我有睇新聞同電影，加緊練習廣東話。」

她透露仍未動筆簽約，但今次機會難得，不想錯過，亦都想快點和觀眾見面。問怕不怕廣東話欠佳被取笑？她說：「我覺得大家都係講笑，代表對我關注，先可以令我快啲進步，已有心理準備畀『獎門人』整蠱，我唔介意，節目效果嘛！」

曾志偉表示之前與應屆港姐會面時，發覺徐麟與當年李綺虹一樣，都是講廣東話不純正，李綺虹獲觀眾接受，相信徐麟亦一樣，他說：「金剛唔喺度，我要搵個『女金剛』，我覺得佢喺節目絕對係頂金剛個位，佢選完港姐最快入節目組，我係點名覺得佢好啱做，覺得佢好可愛，我同佢講做番自己就得，不要刻意搞笑，她本身已好好笑。」徐麟未簽合約便獲重用，曾志偉認為沒所謂，亦不怕其他港姐呷醋。

（即時娛樂）