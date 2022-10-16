獎門人｜馬拉松經典再現 林敏驄搞搞震遭懲罰狂吞辣壽桃 (14:28)

今晚播出一集的《開心無敵獎門人》，林敏驄是焦點所在，他在節目內搞搞震兼放笑彈。（大會提供）

無綫節目《開心無敵獎門人》今晚（16日）播出一集，嘉賓陣容包括「下流上車族隊」林敏驄、江美儀、羅毓儀（Yuki）、郭柏妍、黃嘉雯（Carmaney）及鄧智堅，及「後生仔傾吓偈隊」陸浩明（六號）、馮盈盈、黃婧靈（波波）、杜穎珊、林正峰及徐文浩。

數到歷年《獎門人》經典場面，怎少得「常客」林敏驄玩「馬拉松」！是集「開心無敵馬拉松」經典再現，阿驄發揮無厘頭本色，除了答題節奏「慢三拍」，接題答案更平均長達20至50字。眼見阿驄得戚，獎門人隨即著他再講一次，究竟阿驄能否像當年般，將答案倒背如流呢？及後阿驄再於「開心無敵彈遮遮」環節，再度演繹超長經典句子「蘇格蘭場非工業用國際線路...」。

阿驄全晚搞搞震，扯完獎門人假髮又亂按空氣喇叭嚇人，在「開心無敵我最勁」中更亂搬龍門，話說由於阿驄要與波波對戰，獎門人為免頭痕，事前叮囑阿驄「唔好周圍望」；對戰期間，阿驄除了不跟遊戲規則亂嗌，連輸兩鋪的他又賴皮，示意遊戲尚未正式開始，搞到獎門人冇晒符。

雖然出盡「賴皮」招數，但阿驄最終仍難逃食「辣辣壽桃包」命運，更遭勒令連吞3件，其間阿驄欲將咬剩的麻辣壽桃包，硬塞給江美儀，江美儀成功避過，更不忘「語帶雙關」反擊阿驄：「我平時真係好少頂你啲嘢，我頂你唔順㗎咋。」

「開心無敵啜乒乓」則繼續有新紮小花落力參與，有「吸力最強」波波、嘴嘟嘟Carmaney、斯文代表郭柏妍及伸脷童顏Yuki。

（即時娛樂）