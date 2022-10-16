連詩雅自嘲金魚記憶 Do姐頂唔順：你個樣唔襯你真實性格 (14:50)

「星級專員」拍片出題考觀眾，包括當時身處摩納哥的黃翠如、身處南非的旅遊達人梁芷珮、及身處台灣的余思霆等。（大會提供）

鄭裕玲亮相《答得快 好世界》，連詩雅的「金魚記憶」搞到Do姐都沒好氣。（大會提供）

無綫節目《答得快 好世界》明晚（17日）及後晚（18日）播出的第七及第八集，正式進入準決賽，6隊人馬爭取決賽2個席位。準決賽重現經典遊戲節目為《Do姐有問題》，《Do姐》自播出以來大受歡迎，今次節目邀來元祖級主持鄭裕玲（Do姐）擔任嘉賓主持。

《Do姐有問題》搞搞新意思大玩旅遊篇，由身處世界各地的「星級專員」拍片出題考觀眾，包括當時身處摩納哥的黃翠如、身處南非的旅遊達人梁芷珮、及身處台灣的余思霆等。

第七集出場陣容包括「東張西望隊」區永權、吳幸美、黃耀英及游莨維，「叻到俾人隊」的彭健新、范振鋒、鄭融及連詩雅，以及「朱玲玲港姐隊」的麥玲玲、朱凱婷、謝芷倫及王嘉慧。當中準人妻連詩雅表現最過癮，自嘲金魚記憶的她，連剛聽完的問題都記不住，Do姐沒好氣地說：「你個樣唔襯你真實性格，你個樣幾精靈。」

第八集出場陣容包括「啱曬嘴型隊」的阮兆祥、譚嘉儀、黃俊豪及黃鳳英，「之唔係港姐隊」的馮盈盈、鄧卓殷、葉蒨文及蔡嘉欣，以及「開心啦啦隊」歐瑞偉、林凱恩、蘇韻姿及鄭世豪。上回被小學英文題考起的葉蒨文，在此集繼續無厘頭本色，瘋狂亂噏廿四，獲主持封為廢話天后，不過葉蒨文卻堅持「廢噏」謂：「林子祥會嬲架！」引來全場爆笑。

《Do姐》最經典環節非「匯率遊戲」莫屬，皆因勝負關鍵落在參與隊伍最後所抽到的「匯率」上，低分一隊隨時可以「逆轉勝」，既肉緊又緊張。

（即時娛樂）