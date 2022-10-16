余香凝購物以留畀囡囡做前提 許廷鏗盼演變態角色發掘陰暗面 (17:22)

許廷鏗表示覺得要去到人生一個里程碑，才值得為自己添置具價值手表。（鍾偉茵攝）

Alfred自言喜歡拍喜劇，但也有想過演變態角色，發掘自己的陰暗面。（鍾偉茵攝）

許廷鏗（Alfred）和余香凝（Jennifer）今天（16日）現身沙田馬場，為名表活動擔任主禮嘉賓，江若琳、湛琪清等則以模特兒身分現身，展示多款名表。

Alfred表示近年與手表甚有淵源，其中一個客戶也是他年底音樂會贊助，他說：「現在屋企最貴的表是客戶送，自己還未太捨得買，我覺得要去到人生一個里程碑，才值得為自己添置具價值手表。（怎樣才算人生里程碑？）未知，可能結婚啦。」

Jennifer則表示明年30歲，踏入人生另一里程碑，正物色表款送給自己，又可以留給女兒，她說：「我希望自己付錢，不過若老公想送多隻我都不介意，我現在買什麼都會以留給女兒做前提，順便滿足自己購物慾。」

Jennifer剛從韓國出席完電影活動返港，她說雖然很掛住女兒，但感覺很放鬆，因2年多沒有外遊和出外工作，是難得的「Me time」。

Jennifer憑電影《緣路山旮旯》入圍台灣金馬獎最佳女配角，她說未知時間能否配合，可能要去美國工作，是否想親身出席？她表示：「有提名都是很難得的事，我開頭連提名都沒想過，始終是輕喜劇，有得入圍已很開心。」

至於Alfred最近客串電影《深宵閃避球》，與好友鄭欣宜飾演兩公婆，他自言有入場觀看，見到自己的演出時有少少尷尬，他說：「因為都是幾重口味的喜劇，我和欣宜一出場就是激烈場面，但見到觀眾笑都幾大滿足感。」

問到可有勾起他的戲癮？Alfred自言喜歡拍喜劇，但也有想過演變態角色，發掘自己的陰暗面，他說：「今次打開了這道門，希望電影界朋友留意下我這個初哥。」

（即時娛樂）