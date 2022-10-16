陳卓賢辭演《拼命三郎》 林家熙「執二攤」演出：冇乜感覺 (17:34)

Locker《拼命三郎》現已拍了三分一，他的露肉戲分亦拍了一半。（林祖傑攝）

林家熙頂替陳卓賢演出電影《拼命三郎》，他表示：「我又沒什麼感覺，這個情况在電影上，很多時都會出現，我都理解。」（資料圖片/林祖傑攝）

林家熙（Locker）及七仙羽今天（16日）為電影《猛鬼3寶》宣傳，Locker表示戲中角色是怕醜仔，只有一場想惜又惜不到林千渟的戲分最親密，但現實中是大膽仔，會主動出擊。問拍親密戲可會事先知會女友吳家忻？他說：「接劇本有這樣的戲分都會和她講，看看她反應，不過她和林千渟是好朋友，知道後反而覺得很搞笑。」

Locker表示正忙為電影《拼命三郎》開工，他坦言開拍前兩周才接到劇本，又要健身、學泰拳，最辛苦還要節食，該片現已拍了三分一，他的露肉戲分亦拍了一半。

有指因為MIRROR成員陳卓賢（Ian）心理狀態未準備好辭演，角色才換他取代，他說：「我完全不知，純粹接到劇本覺得幾好玩接受挑戰，都是早兩天看新聞才知道，當知道頂替他，我又沒什麼感覺，這個情况在電影上，很多時都會出現，我都理解，亦明白他因為之前發生的事未準備好，都正常，每個人都有自己步伐去調整，也不可以太急，最緊要自己覺得舒服。」

七仙羽指今次是相隔10年再演出電影，但因這套戲是去年她最忙的時候拍，當時又要拍劇又要拍廣告，還要通宵拍戲，令她殘樣上陣，她笑道：「你會見到我好醜樣，因為不夠睡眠，所以很憔悴。」

（即時娛樂）