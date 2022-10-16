《奇異女俠玩救宇宙》楊紫瓊「一家三口」團聚 (18:49)

Kaia Gerber（左起）、奧莉菲亞維特及《白蓮會》女星雅麗珊戴達里奧不約而同選擇透視長裙作為戰衣。（法新社）

在《奇異女俠玩救宇宙》飾演一家人的關繼威（左起）、楊紫瓊及許瑋倫昨晚出席奧斯卡電影博物館晚宴。（法新社）

第2屆奧斯卡電影博物館晚宴昨晚舉行，大會今年表揚4名對影壇有重要貢獻者，包括韓國CJ集團副會長李美敬、金像影后茱莉亞羅拔絲（Julia Roberts）、《三千年的渴望》狄達絲雲頓（Tilda Swinton）及《被奪走的12年》導演史提夫麥昆（Steve McQueen），演藝界台前幕後亦應邀出席，現場星光熠熠。楊紫瓊主演的《奇異女俠玩救宇宙》早前叫好叫座，她及片中扮演其丈夫及女兒的關繼威和許瑋倫（Stephanie Hsu）亦有到場，可說「一家三口」團聚。

另外，金像影后愛瑪史東（Emma Stone）、《盜墓者羅拉》艾莉西亞菲瑾德（Alicia Vikander）、《別擔心親愛的》奧莉菲亞維特（Olivia Wilde）、《艾蜜莉在巴黎》莉莉哥連斯（Lily Collins）、名模Kaia Gerber等應邀出席晚宴；不少歌影星更拍拖放閃，像英國「萬人迷」碧咸的大仔布魯克林與太太妮歌拉佩斯（Nicola Peltz）。Justin Bieber的舊愛、《破案三人行》莎蓮娜高美斯（Selena Gomez）和Bieber的太太Hailey則罕有同場。

（即時娛樂）