祖兒3年冇上紅館舞台 明年在港開騷：邊度有舞台就邊度唱 (19:09)

為紀念已故殿堂級歌手羅文逝世20周年，《羅文•傳承全城紀念演唱會》昨晚（15日）假紅館舉行。演唱會扣除必要開支，收益將捐予慈善機構行善，參與演出的嘉賓包括汪明荃、羅家英、米雪、鄭欣宜、王菀之、草蜢等，演繹耳熟能詳金曲，向羅文致敬。

身穿黑色套裝的張敬軒，打頭陣獻唱《好歌獻給你》，為演唱會掀開序幕。容祖兒則以徒弟身分壓軸表演，獻唱恩師《留給這世上我最愛的人》及《掌聲響起》兩首歌。當她唱完這兩首歌，台中央位置升起掛有一頂黑色紳士帽的Mic stand，屏幕上顯示羅文生前戴紳士帽微笑照片，配合舞台四周放煙花效果，寓意他的歌曲傳承下去燃亮樂壇。

祖兒受訪時表示，唱《掌聲響起》時受樂迷感動，體會老師當晚唱此歌心情。祖兒感觸說：「1999年我第1次上台，是老師排除萬難，不理任何人說話，堅持『帶容祖兒上台』。自上次演唱會後，我也3年未在紅館表演，今（昨）晚亦是因為老師才來到，感覺好得意。」

近年較少在港的祖兒表示，邊度有舞台就邊度唱，正籌備明年再開個唱，稍後正式公布，但地點不是紅館。她透露11月起程飛美加登台還騷債，聖誕及新年留港陪家人，難得返港，祖兒即密密陪家人又約朋友見面。有傳她偏心內地粉絲，祖兒笑言想練分身術，並無冷待香港粉絲：「小別勝新婚，他們沒有投訴，早前搞了小型歌迷聚會，唱了好多歌又玩遊戲，所以補數。」

（即時娛樂）