羅家英跟後輩派心心合照冇代溝 女團XiX快過《聲夢2》冠軍踏紅館舞台 (19:18)

羅家英跟做得他孫女的《聲夢傳奇2》女團XiX在後台合照，一齊派心心影相，證明毫無代溝。（鍾偉茵攝）

為紀念已故殿堂級歌手羅文逝世20周年，《羅文•傳承全城紀念演唱會》昨晚（15日）假紅館舉行。有份演出的羅家英身穿長外套，在台上揮灑自如揮劍獻唱《小李飛刀》，又與米雪合唱《好姻緣》，默契十足。

羅家英在後台跟女團XiX相遇，眾人興奮派心心合照，毫無代溝，羅家英指太太汪明荃與羅文生前是好朋友，大爆他們經常通電話傾心事，主要談工作遇到的煩惱。他得戚地說：「我覺得羅文有呷我醋，因為我搶走了他的好拍檔。原本我想唱《激光中》，以前唱過變成《驚慌中》，不過，我妖得起！」他又讚羅文要求高又有審美眼光，當年演《白蛇傳》的古裝造型，已非常新派前衛，家英哥謙稱唱功不及故友。

陳潔靈與XiX合唱《浪淘沙》，首次登上紅館舞台的XiX，成為全晚最年輕嘉賓組合，在前輩指導帶領下，表現有板有眼沒有怯場。6名成員跳唱快歌《在我生命裡》，直言發夢也想不到能上紅館表演，與多位巨星同台，自覺演出值90分。

她們感激陳潔靈悉心指導，教她們咬字發音，在演出事前花幾日時間排練，當見到全場觀眾亮手機燈伴唱一刻，更感動到想哭。她們快過《聲夢傳奇2》學員以及冠軍任暟晴踏上紅館舞台，她們說：「好感恩和榮幸，但不會曬命，唱《在我生命𥚃》也很代表我們的心聲，因為實在很喜歡唱歌。」

（即時娛樂）