鄭欣宜盼冧莊叱咤女金 期待跟盧瀚霆開騷 讚對方專業 (19:41)

為紀念已故殿堂級歌手羅文逝世20周年，《羅文•傳承全城紀念演唱會》昨晚（15日）假紅館舉行。有份演出的鄭欣宜，因母親沈殿霞生前與羅文相熟，自小已稱呼羅文做Uncle Roman。想起他生前很喜歡扮靚，故悉心打扮，穿上粉紅色吊帶裙上台演出。她說：「原本造型師揀了黑色衫，但相信Uncle Roman見到嬌俏會開心，打扮得靚靚表演，才是尊重舞台、觀眾和自己。」

欣宜與MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）原定9月合演拉闊音樂會，因早前MIRROR演唱會發生墮屏意外而押後，近日音樂會公布落實11月13日舉行，欣宜表示好期待，期望自己粉絲與神徒（粉絲暱稱）在台下一齊Crossover唱歌跳舞。

問到雙方有否傾談演出細節，欣宜稱下周開會，她說：「我好心散，忘記了提演唱會的事，見他在社交網貼了日本shopping相，便掛住問他有沒有買禮物給我，不過他沒有回覆。」

經歷2個多月的休息，欣宜認為Anson Lo已準備好復出，大讚對方專業，她說：「作為朋友，不想觸碰他大多（情緒），不想打擾他。我們傾偈時，他都好專業，相信他有方法處理。」

提到欣宜今年有3首叱咤冠軍歌，有指她冧莊女歌手金獎呼聲甚高，她直認恨蟬聯金獎，笑言說不想也是騙人，她說：「我覺得驚又緊張，其實沒想太多，只想做好每個工作，稍後還會推出新歌。」

（即時娛樂）