下流上車族｜林穎彤跟鮑姐相隔20年再合作 郭柏妍失聲靠林敏驄打救　 (12:54)

做開乖乖女及慘情角色的Bella，一改固有形象，其飾演的王亦詩貪小便宜兼凡事算到盡，港女味十足。（大會提供）

林穎彤跟鮑姐相隔20年再合作，倍感親切；郭柏妍和羅毓儀在劇中演林敏驄和江美儀女兒。（大會提供）

由林敏驄、江美儀、鮑起靜、林穎彤、郭柏妍、羅毓儀及黃嘉雯等合演的無綫台慶劇《下流上車族》今晚（17日）首播。

郭柏妍（Rosita）、羅毓儀（Yuki）在劇中飾演林敏驄及江美儀女兒，Rosita演的家姐車芊芊堅拒做樓奴，與憶樓成狂的阿媽前世撈亂骨頭，經常爆發爭執。

劇中Rosita踩滑板送外賣掙錢，為了配合角色，Rosita事前上堂學踩滑板：「以前已經心思思想學，學嗰排每日放咗工就走去練，希望將勤補拙。」Rosita又謂與林敏驄、江美儀姐及鮑起靜相處像家人：「有次我失咗聲好擔心影響進度，佢哋係咁安慰我，驄哥畀咗啲潤喉嘢我食，美儀姐就推介咗中藥，食完之後真係好番冇事。」

Yuki飾演的細妹車蔓蔓備受母親溺愛，搞到生活不能自理，爆出令人意想不到的笑料。Yuki受訪時大讚林敏驄和江美儀照顧後輩，其中一場喊戲Yuki靠江美儀的「愛心雞翼」引出淚水，相當神奇。

她說：「美儀姐煮嘢食好叻，有次開廠佢整咗滷水雞翼畀我哋食，為咗喊得出我就食咗4隻，因為喊戲要用好多Energy，全部人食完之後，即刻喊到一Take收貨！」

做開乖乖女及慘情角色的Bella則一改固有形象，其飾演的王亦詩貪小便宜兼凡事算到盡，港女味十足。Bella受訪時笑言被劇中計數場口考起：「有啲戲要表現到計數好叻咁，而我嘅數學係勁差，背對白時要花啲工夫。」

童星出身的Bella透露9歲時首次拍劇，正是與鮑起靜與江美儀合作，並謂相隔20年再合作感親切：「好細個已經認識鮑姐，好似見番一個好熟悉長輩，美儀姐就同我一樣都係食素，佢成日會分享素食畀我，覺得好溫暖。」

（即時娛樂）