栢天男孖吳家忻雨中漫步勁浪漫 接受女生主動出擊追求 (13:30)

ANSONBEAN﹑栢天男和吳家忻有份演出的《#她和她的戀愛小動作》正於「黃Viu」熱播。（大會提供）

由陳毅燊（ANSONBEAN）、吳家忻（Kayan9896）、林千渟及岑珈其主演的Viu Original首部本地原創劇《#她和她的戀愛小動作》正於「黃Viu」熱播，栢天男亦有份客串，並飾演「超級靚仔」，栢天男在日前的一集出場，劇情講述他在雨中遇到家忻，對方為他遞遮，2人雨中漫步，場面浪漫。

對於在劇中被稱「超級靚仔」，栢天男笑言沒有壓力：「可能角色係日本人嚟，所以有4個字，自己好容易投入角色，因為我成日都畀人誤會係日本人；其實今次拍劇好輕鬆，仲可以聯想以前浪漫嘅時光，帶畀觀眾唔同感覺。」

問到栢天男今次拍攝勾起什麼浪漫回憶？他自爆試過有陌生女子在雨中向他遞遮：「除咗拍廣告有類似落雨冇帶遮，有女仔遞遮畀我之外，現實生活都發生過類似情况，男仔唔帶遮好平常，有次落雨，我冇遮企喺十字路口等過馬路，有個女仔主動過嚟遮我，非常感動，大家唔好誤會，最後我冇攞對方電話。（靚仔才有的待遇？）唔係嘅，香港人好Nice。」

問到栢天男可接受女仔主動出擊追求他？栢天男表示OK，他說：「香港女仔比澳洲女仔積極，但總不能所有嘢都畀晒個女仔主動，男仔都要有啲風度。」說到自己的「理想型」，栢天男笑言最喜歡能「溝通到、啱Channel」的女生。

（即時娛樂）