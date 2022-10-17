古巨基化身唱片公司總經理 葉巧琳試Key火速錄好有驚喜 (13:54)

古巨基的《I Really Love To Sing》音樂企劃來到第三回，這次基仔請來出道8年、2年前曾參加《全民造星III》的葉巧琳（Mischa）合唱《樓下有人》。

這次合作曲目由基仔挑選，基仔親解當中原因，他說：「首歌係Tanya（蔡健雅）24年前寫嘅作品，我好記得當年聽Demo時候，佢唱得好Soft﹑好溫柔。今次個Project我好想翻唱呢隻歌，我就諗合唱版嘅一把女仔聲會係點嘅呢？後來我就諗到Mischa。」

基仔知道以前Mischa學古典聲樂及唱Opera，他說：「我聽過Mischa嘅一啲作品，係比較大鳴大放嘅，今次我想試下搵出佢一種好soft聲線，能夠搵到心儀嘅一把聲，去做呢首歌，我覺得係好開心。」Mischa亦開心說：「因為以往自己好少會用呢把聲音唱歌，聽番出嚟都幾正，同古sir把聲好夾。」

回想錄音過程，基仔大呼驚喜。因為Mischa到舒文錄音室試key當日，基仔並不在場，後來一日他到舒文錄音室時，基仔聽到Mischa試key音軌，即驚為天人，他說：「我話：『吓！錄好咗嗱？』試key都唱到咁好嘅！」Mischa亦坦言驚喜，她說：「第2次上去，我以為要由頭再錄過，咦！原來唔係喎，只係補少少嘢、補啲adlib位。」

正式錄音日，基仔表示既然已經有一些唱得很好的在手，便提議Mischa隨意地全首唱2、3take，看看有沒有更多驚喜，結果最後成品就是來自這隨意的2、3take，他說：「呢首歌變咗男女合唱，完全唱出嗰種男女愛情嘅曖昧感，Magic！」

MV方面，男主角由唱作歌手力臻擔任，廣告界新星郭思則飾演少女Mischa，Mischa表示：「個MV係講長大後嘅我，回顧番以前曾經錯過咗嘅一段冇發展過嘅感情。我諗好多人喺成長嘅階段，都可能會經歷過。」

至於基仔的角色，則是唱片公司高層，他說：「我嘅角色其實喺時空上，同Mischa係冇交接，因為喺戲裏面，我係一間唱片公司總經理，我嚟到呢個歌廳，見到力臻同埋細個嘅Mischa。」

（即時娛樂）