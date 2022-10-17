港女野人｜畏高陳若思攀岩嗌到拆天 胡美貽仗義幫忙慘中無情腳 (14:38)

由J2ers何泳芍（Honey）、陳若思（Amber）、廖慧儀（Jessica）及胡美貽（Nicole）擔任主持的《港女野人》，今晚（17日）及明晚（18日）兩集，Amber和Nicole﹑Honey及Jessica將分開行動，前者挑戰攀岩和沿繩下降，後者則揸車四圍走歎靚景兼進行「港女育成計劃」，一個刺激，一個勁Chill。

「膽小代表」Amber挑戰自己首次攀岩，起初Amber還順利攀到一定高度，之後由於找不到手握位及落腳點，Amber在半空靜止2分鐘，數度放聲尖叫兼大嗌：「點樣上呀？」、「我隻手掂唔到呀」、「我右腳冇力呀」。眼見Amber「進退兩難」，Nicole主動協助Amber。本身已完成攀岩任務的Nicole，先是走到Amber身旁，除不斷安撫Amber，又仔細地解釋出手及出腳次序，成功助Amber打破「僵局」；即使Amber期間因過度驚恐「失控」，Nicole都不厭其煩一教再教，甚有義氣。

之後2人挑戰沿繩下降，為了幫Amber壯膽，Nicole全程給鼓勵及指示，搞笑的是，由於Amber仍處於驚恐狀態，除不斷以高分貝「聲殺」Nicole，雙腳不受控胡亂擺動，令Nicole慘食「無情腳」。而Nicole指導Amber期間，竟還能騰空出一隻手拿電話，盡顯臂力及攀爬實力。

事後Amber坦言畏高，平時除向跳樓機及Bungee jump等Say No，就連高一點的地方也不敢去：「裝修嗰啲木梯，我企高一啲都會腳震。」Amber又謂在岩石上「靜止」時，腦內一片空白：「當時我可以話係冇咗畫面，只有好驚嘅感覺，同埋嗰啲黃色嘅岩石。」

Nicole試過最刺激是挑戰澳門塔跳Bungee Jump；在專人指導下玩過大量刺激極限運動的她，坦言也有弱點：「我怕跳樓機，最怕抽上去嗰吓。」她又大讚Amber勇敢：「Amber一係唔做，一係就會做埋佢，佢攀岩嗰刻係衝破緊自己底線。」

（即時娛樂）