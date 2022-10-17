黎耀祥被誠意打動 相隔24年再演豬八戒 今年無緣爭視帝 (16:23)

陳自瑤透露最近趁休息，著手籌備新計劃，她計劃做有關健康養生的生意。（林祖傑攝）

黎耀祥相隔24年再演豬八戒，曾表示不想再演這角色的他表示，因導演對無綫劇有情意結，有誠意邀請他。（林祖傑攝/資料圖片）

黎耀祥及蕭正楠昨晚（16日）為《開心無敵獎門人》錄影，2人經常北上工作，但否認主力到內地發展。

黎耀祥早前拍攝內地網絡電影《大夢西遊之五行山》，相隔24年再演豬八戒，曾表示不想再演這角色的他表示，因導演對無綫劇有情意結，有誠意邀請他，雖然都擔心自己年紀大很辛苦，也決定再演一次，他說：「戲分不多只是客串，就當大家圓夢。」

黎耀祥主演的新劇《輕‧功》傳被踢出台慶劇，他亦坦言聽監製講過會推遲一檔，未知最後定案，問是否今年沒機會爭視帝？他笑道：「冇㗎啦！我仲有嘅咩？留番後起之秀，TVB人才輩出。」

對於新劇《巾幗梟雄4》遲遲未開拍，問是否要遷就檔期？他說：「我很多檔期，叫我埋位就隨時埋得位，都想快點開拍，眨眼已10年有多，都是一個回憶。」他直言該劇已推遲開拍多次，不知有什麼問題，亦不知是否要等鄧萃雯檔期。

蕭正楠盼黎耀祥能將他推薦給《巾幗4》監製，他表示年中幫關心妍任演唱會嘉賓，才醒起自己亦出道20周年，今年希望自己搞音樂會，現開始準備歌單，問是否回歸樂壇？他則說：「睇佢收唔收我啦！𠵱家咁多人。」太太黃翠如最近與唐詩詠遊山玩水，蕭正楠笑指唐詩詠趁他不在太太身邊，就取代他的位置，問可會幫手介紹男仔給唐詩詠？他說：「佢咁優質，唔使介紹啦！完全唔使擔心。」

陳自瑤（Yoyo） 透露最近趁休息，著手籌備新計劃，她計劃做有關健康養生的生意，問是否想靠自己？她說：「不是！其實一直都好想去做，但沒有機會，現在有時間便剛開始傾吓。」她稱不是與圈中好姊妹合資，亦否認全職從商，那會否繼續做豐胸廣告代言人？她說：「梗係做啦！沒有衝突，健康和性感冇牴觸。」

（即時娛樂）