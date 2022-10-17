50歲陳慧琳低胸露背裙超吸睛 疫情下重新工作 盼開騷跟歌迷見面 (19:00)

Kelly表示很想去日本或法國旅行，可惜機票太貴，聖誕期間有機會飛一轉到外地工作，可以順道一家人去玩。（鍾偉茵攝）

Kelly表示疫情下最大得着，是多了時間與小朋友相處。（鍾偉茵攝）

Kelly認為多了平台宣傳，不但對觀眾和藝人是好事，對台前幕後都是好事。（鍾偉茵攝）

50歲靚媽陳慧琳（Kelly）今天（17日）亮相HOY TV活動，Kelly身穿低胸露背裙亮相，狀態弗爆﹗

Kelly認為多了平台宣傳，不但對觀眾和藝人是好事，對台前幕後都是好事，因為疫情下大家都很慘，所以要重新啟航。她笑言：「包括我都要重新啟航，稍後會去新加坡參加音樂節，陸續錄了很多歌，最近又開始排舞，疫情下已停了幾年，以為自己平時做運動就夠，但原來是不足以應付台上舞步，所以要不停跳，還搞到扭到頸和腰，要慢慢Pick up。」

問到是否準備明年舉行演唱會？ Kelly表示都想舉行演唱會，與歌迷聚一聚，但想做好新歌先，現在還未入紙，她說：「我現在要先撻番著個引擎，雖然已回復7成，但仍要努力鍛練慢慢啟動，否則我會死，筋腱會斷晒，因為開演唱會很辛苦。」

Kelly表示疫情下最大得着，是多了時間與小朋友相處，而她即將重新投入工作，亦有另一種快樂。問到除了音樂上，可想參與旅遊或綜藝節目？Kelly直言兩樣都很喜歡，自言上綜藝節目一樣可以玩得很癲；旅遊節目又可以免費食住，很開心。

政府放寬防疫限制，Kelly表示很想去日本或法國旅行，可惜機票太貴，聖誕期間有機會飛一轉到外地工作，可以順道一家人去玩，又笑指屋企的行李篋已封塵，要買新的才行。

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（即時娛樂）