姜濤撐《野人老師》主題曲好聽 佩服哥哥Stanley背後付出 (23:52)

姜濤撐MIRROR隊友邱士縉（Stanley）唱ViuTV原創劇《野人老師》主題曲《重新介紹》，他今日在社交網分享MV，撰文寫道：「哥這是你第一部主演的劇，知道你多少有點擔心，很緊張，但請你放心真的很好看。知道你一直以來的夢想就是成為演員，所以這次真的很替你開心，因為知道你背後的付出，知道你背後有多麼努力的專研演戲，所以有時候我也盡量把我學到的都跟你說，很想幫助你完成你的演員夢。」

姜濤續寫道：「儘管在mirror裡面，你做著你並不擅長的唱歌，那你還是很努力去做，這一點弟弟真的很佩服你。有時候，雖然你知道大家在mirror裡可能並不會第一個看到你，但你還是能保持一個好的心態，這一點弟弟真的很佩服你。我沒有兄弟姐妹，所以在我心裡我早就把你當成我大哥了，心裡一直在默默的向你學習。噢對了，這首歌當初看預告的時候就覺得很好聽，叫你傳給我聽你說不要怕我笑你，你放心我已經聽了很多次完全沒有笑，因為真的很好聽。演唱會的時候就希望藉著鏡中鏡讓大家重新認識你，這次就藉著這首歌，向大家《重新介紹》，演員邱士縉」

Stanley在社交網轉發姜濤的一番話，留言：「做咩突然咁肉麻，不過我愛你，在心中。」之後看姜濤第2段留言後，他感動寫道：「你太過份了。」

（即時娛樂）