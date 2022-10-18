《明日戰記》票房破7300萬 古天樂赴日本跟「高達之父」見面 (12:25)

古天樂（古仔）監製兼主演的電影《明日戰記》累計票房突破7300萬。昨天（17日）農曆生日的古仔抽空到尖沙嘴戲院謝票，答謝觀眾支持，並公布好消息，他說：「上星期去了日本數天，與不同公司開會，傾天下一未來10年至20年發展科幻片大路向，將逐步呈現給觀眾，其中可以講，我與『高達之父』大河原邦男見面，他會創作一個機甲世界，我們會合作出漫畫，電影則另外安排。」

古仔獲英國「倫敦東亞電影節」頒發「亞洲影壇傑出成就獎」，《明日戰記》更成為閉幕電影，古仔將於本月底前往當地，親自接受獎項，他說：「門票已售罄，現正與主辦機構商量加場，如果反應熱烈，希望可以安排粉絲特別場，讓更多人認識香港製作的首部科幻片。」

今個月21日是古仔的52歲生日，他的生日願望希望大家身體健康，電影票房再上一層樓。問到是否希望票房收1億？他說：「不知道，盡力做。」問他如何慶祝？他說：「每年都一樣在家裏吃飯，然後全家人木口木面影張生日相，好似愛登士家庭。（添個成員就不用木口木面？）這是傳統，不可以打破。媽咪會親自下廚煮我喜歡的食物白切雞等。」

（即時娛樂）