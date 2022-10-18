岑珈其憑《緣路》升呢「千萬男主角」 盼原班人馬開拍新故事 (14:09)

電影《緣路山旮旯》票房衝破1000萬，昨晚（17日）在尖沙嘴舉行慶功宴，岑珈其、蘇麗珊、張紋嘉、柯煒林及梁雍婷等戲中演員，與監製兼導演黃浩然開香檳慶祝。

首次擔正就做「千萬男主角」，珈其謙稱只是虛名，電影成功不僅靠一人之力，是整個團隊努力，再加上天時地利人和，還有香港人的支持，他說：「我不能擔保以後電影都破千萬票房，最重要是做好之後每部作品。」

談到之前容貌被網民攻擊，現在是否吐烏氣？珈其笑言都是一樣，他不會因此變靚仔，反而開心多了人欣賞這套戲。電影成績理想，珈其覺得很圓滿，不需要開拍續集，寧願原班人馬開拍另一個更有趣故事。蘇麗珊想演珈其家姐，她說：「我可以盡情罵他、窒他，因為他的樣子都不會生氣。」珈其提議2人演父女：「講我由未來穿越回來探自己的女兒。」

珈其早前到韓國出席釜山國際電影節，他說此行大開眼界，還很充實，連來回飛機時間只有兩日一夜，故不要說購物，連出外吃一頓的時間也沒有，但很滿足，能見識大型頒獎禮和行紅地氈，又見到眾多專業演員，最開心是還可與其中一個偶像宋康昊合照。

問到今次合照，下次會否想合作？珈其坦言當然想，但隨緣，若有此機會真的三生有幸。雖然最終失落「亞洲內容大獎」最佳男配角，由《魷魚遊戲》朴海秀奪得，但珈其並無失望，她說：「我此趟沒有抱住有機會贏的心態而去，而是見識心態，而且朴海秀坐在旁邊，一起見證公布重要時刻，已是最大的榮幸、很享受，你問我都想他贏啦！」

（即時娛樂）