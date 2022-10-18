《聲夢2》冠軍任暟晴將10萬獎金儲起 怕自己一時衝動使錢 (14:23)

任暟晴（Jasmine）、彭詡越（Xair）、孫佳利（Lorraine）3位《聲夢傳奇2》不同地區冠軍，聯同其他本地及海外學員，出席《聲夢傳奇2海外踢館賽》記者會，Jasmine感冒仍然未清，加上有點喉嚨敏感，全程戴上口罩，她表示已看醫生，只是好得比較慢，不擔心屆時影響表現，問可有信心帶領本地學員獲勝？她說：「今次是友誼賽，沒有競爭，當識新朋友。」

Jasmine表示要問媽媽才知《聲夢2》奪冠的10萬元獎金是否已收到，笑言怕自己一時衝動使錢，還是先將獎金儲起，不過也認為應該請其他學員食飯。對於《聲夢2》演唱會宣布加開一場，她說：「收到這消息非常開心，大家可以好好感受舞台，算是一個慶祝畢業表演，相信對大家來講是好好的回憶。」

馬來西亞冠軍Xair與澳洲冠軍Lorraine表示會留港至月尾，但因忙於拍攝及練歌，沒時間品嘗香港美食。Xair表示賽前也有留意對手，她說：「Janees（黃洛妍）氣場好大，未認識之前都有點驚她，認識之後就覺得她很友善。」Xair及Lorraine均坦言有考慮過來港發展，Xair說：「這是我參加比賽目標之一，希望畀更多人認識我，聽到我的作品。」Lorraine亦稱：「我的音樂夢想是走得更遠更好。」

（即時娛樂）