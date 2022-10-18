美麗戰場｜陳曉華撞破渣男姦情 硬食丁子朗10幾巴致面腫 (15:16)

無綫台慶劇《美麗戰場》 昨晚（17日）有兩大戲肉，分別是家寶（陳瀅飾）與家明（張馳豪Aska飾）分手，及小美（陳曉華Hera飾）捉姦在牀後，被渣男裕進（丁子朗飾）分手及趕走。家寶與家明由於價值觀不同，上周關係已見緊張，尤其當家寶決定闖娛樂圈及選港姐後，二人經常爭執。

昨晚在片尾曲《沒法等你》由陳瀅和Aska合唱，家寶說了一個與「外星」及「人面狗身」有關的愛情故事，希望家明可以為自己放棄去加拿大的決定，可惜即使故事有多動人，還是彌補不了2人分歧，家明最終忍痛提出分手。

Aska爆料指陳瀅為了昨晚長篇愛情故事，背了很久對白，2人指家寶與家明結局周將會重逢，相關場口有很大轉折位。陳瀅大爆故事結局不是Happy Ending：「每集都咁多壞事發生，點會有Happy Ending，不過大家對Happy嘅定義都唔同嘅。」

至於捉姦在牀卻反遭掌摑的小美，除了被裕進一再推跌及聽盡渣男男友與第三者圓圓（關嘉敏飾）的冷言冷語外，更前後總共吃了3大巴掌，兼被掏空值錢東西後，遭逐出家門。鏡頭所見，Hera吃了巴掌後，臉龐明顯紅腫，原來該場掌摑戲，除了每一巴都是真打外，Hera為了逼真更硬食了丁丁10幾巴，難怪拍完後要敷冰。Hera說：「我都係第一次拍劇咁樣畀人怒摑，拍時我情緒好激動，成個人都好熱。到cut咗機啲crew發現我塊臉原來腫咗同紅咗，但我自己一啲都冇發覺。」

丁子朗透露自己亦是首次打女人：「都好驚打親Hera，佢塊臉好細，我一打就好易打親佢耳仔同埋對眼，所以要打得好準確。初頭我打咗幾下，但導演嫌唔夠逼真同大力，跟住再嚟多幾下，打到佢塊臉紅咗，佢話第二日講嘢啲肌肉都仲痛，我都有啲心痛，因為都幾大力。」

（即時娛樂）