下流上車族｜首播收視高開 江美儀經典黑絲再現 撐林敏驄爆肚 (15:43)

江美儀表示林敏驄雖然有時扭計要人陪玩，但他工作時非常認真，每次開工好準時。（大會提供）

無綫台慶劇《下流上車族》昨晚（17日）首播，根據收視資料顯示，該劇首集跨平台直播收視高開23.2點（觀眾人數逾150萬）。

昨晚劇情講到雯慧（江美儀飾）偷偷地帶家人到她做鐘點的豪宅歎世界，怎料豪宅主人突然歸家，身為超市經理的車志明（林敏驄飾）即「硬兜」是上門Sell貨，芊芊（郭柏妍飾）、蔓蔓（羅毓儀飾）則扮晒嘢指幫媽媽打掃，最終車家成功蒙混過關，車家一家四口互動默契十足，既溫馨又搞笑。

「驄儀CP」同是好戲之人，在劇中擦出火花，江美儀受訪時大讚林敏驄是天才：「佢呢啲IQ咁高嘅人，係好難捉摸，雖然佢成日爆肚，但佢唔係亂嚟，同埋佢喺度觀察緊你係咪認真做嘢嘅人。」

江美儀表示林敏驄雖然有時扭計要人陪玩，但他工作時非常認真，每次開工好準時。講到兩個「女兒」郭柏妍及羅毓儀，江美儀大讚：「佢哋一定會彈出，兩個都好聰明，進步得好快。」

昨晚一集兩大亮點，是江美儀經典黑絲重現，以及車家三母女水着嬉水！曾被網民封為「黑絲儀」的江美儀，穿睡衣及黑絲騷無敵長腿，弗爆身材令人艷羨，江美儀的黑絲重現，即觸動網民神經，大讚江美儀保養得宜兼有女人味。講到經典黑絲再現，美儀姐笑謂：「我都唔知點解劇組咁鍾意要我着黑絲，我話：『吓，仲嚟？』佢哋話啲人好掛住我對黑絲！」

（即時娛樂）