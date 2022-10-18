Aska稱爸爸顧慮收入欠穩 何晉樂選擇愛情 Venus無悔追夢 (16:32)

由陳凱琳（Grace）主持的明珠台節目《Love Matters with Grace》，明晚（19日）播映第10集。今集邀得3位《聲夢傳奇》第一季畢業生：張馳豪（Aska）、何晉樂（Rock）及林沚羿（Venus），大談追求夢想經歷。

Grace先了解嘉賓們的追夢經歷。Venus自小學三年級參加合唱團後便喜愛唱歌。她為了獲得別人的認同和肯定，毋懼挑戰也不後悔作出追夢決定。同樣地，Rock為追逐歌手夢，即使付出最大犧牲，放棄已擁有的藥劑師牌，也不感後悔。

問及倘若在愛情與事業中作出選擇，Rock坦言會選擇愛情，但慶幸自己毋須作此抉擇，並感謝女友給他無限的支持。接著，Grace問他們曾否被身邊人反對加入娛樂圈。

Aska表示爸爸的顧慮是娛樂圈競爭激烈，擔心收入欠穩，並建議他為自己設立時限。相反，Venus透露爸爸林迪安不但是她的模範，也給予她極大的啟發，爸爸不但與她分享在娛樂圈工作心得，更提點她在這行工作，經常遇到的艱辛。

Grace與他們玩「Spin the Bottle」遊戲，挑戰「Truth or Dare」，若不想接受懲罰，便要誠實回答Grace提問；Aska選擇回答，他曾否在認識的朋友中，遇上心儀對象和向她表白；而Venus大爆孫漢霖是15位聲夢學員中，造型最差的人。

（即時娛樂）