陳健安MV獻熒幕初吻心跳加速 被林千渟掌摑怒吼全身抖震 (19:04)

陳健安（安仔）在新歌《厭惡物圖鑑》MV中單戀女主角林千渟，被她無情折磨，安仔心情複雜過坐山車，揚言短短20秒劇情內，被千渟大巴掌摑後，突然她主動火辣激吻，吻到忘我的時候被一手推開，瘋狂怒吼。雖然事前二人已上演戲班補習，但今次是安仔的熒螢幕初吻，難免心情忐忑，事後情緒遲遲未能平復，坦言全身抖震！

在《厭惡物圖鑑》MV中，安仔愛上千渟，但她愛著前度，並以自殘方式博取對方關心，每次都被安仔救回，而她每一次張開眼睛只見安仔，而非心中所愛，極之憤怒，對安仔掌摑和怒吼，發泄不滿情緒。同樣被愛蒙蔽的安仔默默忍受，甚至寫下對方討厭的事物，而成為「厭惡物圖鑑」，強迫自己改變去討好她。最後千渟蒙著眼睛，安仔變成愛的替身，2人激吻，可惜悲劇重複上演。

事後安仔說：「今次MV故事好沉重，我哋都係鍾意咗一個唔鍾意自己嘅人，為對方做出好極端嘅事，無論鏡頭前後，我哋嘅情緒都好波動。」千渟怒摑安仔絕不手軟，手起掌落，而且還要在不同場景拍攝，一日之內安仔被掌摑十幾巴，臉都腫起來。

安仔透露拍MV前，他們專程去跟資深舞台劇演員邵美君老師學戲，好讓正式埋位時事半功倍。千渟說：「導演和老師想我哋上堂，幫助我哋培養默契，最初拍掌摑鏡頭，我有惜住安仔，因為上堂有學過就力和角度，但安仔好專業，叫我出力真打，結果真係大大力打落去，佢竟然話好興奮！」

安仔說：「真係好多謝邵美君老師，幫我同千渟定立咗喺MV中嘅關係，上堂期間互相建立信任，因為除咗掌摑，仲有錫錫戲，而且係我嘅第一次，熒幕初吻...（緊張？）我好緊張，好彩上過堂，我哋好快進入狀態，多謝你（千渟）畀咗好大能量我，因為你投入角色認真咁用力摑我，令我有真正感覺，更加入戲。剛才畀你摑我一巴之後，我成個人震晒。（係咪好痛？）面上嘅痛，唔及內心嘅痛，心跳加速，呼吸加速。20秒嘅劇情內，掌摑、激吻、怒吼，心情好似坐過山車，未試過，演戲真係好難！」

（即時娛樂）