林子祥否認「封咪」 擬邀炎明熹曾比特任個唱嘉賓 自爆跟沙麗曾染疫 (19:16)

林子祥（Lam）原定今年3月於亞博舉行《林子祥The Smiling開心演唱會》香港站，因受第5波新冠疫情影響，延至12月26日與歌迷歡度Boxing Day，有傳今次是他最後一次開騷，他否認「封咪」並稱純屬誤會，剛慶祝完75歲生日的他透露，有很多朋友為他慶祝，食蛋糕都食到怕，故要求可不可以不吃蛋糕，朋友就以雪糕代替蛋糕，問有何生日願望？他說：「希望世界和平，好似乜都亂晒籠，睇親啲新聞都唔係好開胃，好唔開心，希望唔好要再有爭執事情發生。」

有傳今次是阿Lam最後一次舉行演唱會，他聞言說：「我冇話過，只係今次巡迴最後一場，但幾時再開就唔知，要睇疫情進展，如再開騷都希望注入新元素，我乜都做過晒，連舞台劇都做埋，想諗啲新嘢，或者開網上演唱會、戶外騷，未必一定去紅館，我都由80年做到𠵱家。」

問會否邀請《聲生不息》的2位後輩炎明熹及曾比特，擔任演唱會嘉賓？他說：「如果佢哋喺香港，肯同我唱都有得諗。」

阿Lam指太太葉蒨文（沙麗）在演唱會尾聲，亦會上台獻唱，提到早前確診新冠病毒，他大爆是家中防疫意識最小心的沙麗首先「中招」，他說：「屋企個個都中晒，佢係第一個，更係最小心一個，佢成日會話我，點知佢中咗先，不過我哋本身已打針，做完《聲生不息》仲有機會喺內地打多針，可能咁樣幫到我哋加快康復，我只係微燒，冇乜特別唔舒服，希望唔會令我連歌詞都唔記得啦！」

（即時娛樂）