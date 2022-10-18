與茱莉亞六度合作 佐治古尼演愛情喜劇 讚發行商勇敢 (19:18)

《幸福入場券》首映禮，有份主演的魯卡斯巴禾（左起）、比莉羅特及琦蓮迪化均有現身。（路透社）

《幸福入場券》（Ticket to Paradise）本月6日在港上映，目前全球票房累收7200萬美元（約5.6億港元），不過美國要到周五（21日）才開畫，票房有望進一步攀升。主角佐治古尼（George Clooney）、茱莉亞羅拔絲（Julia Roberts）、琦蓮迪化（Kaitlyn Dever）、魯卡斯巴禾（Lucas Bravo）、比莉羅特（Billie Lourd）及導演奧柏加（Ol Parker）昨日出席了在洛杉磯舉行的首映禮為新片造勢。

《幸福入場券》講述David（佐治古尼飾）與Georgia（茱莉亞羅拔絲飾）25年前閃婚，育有女兒Lily，卻在婚後5年各行各路。兩人離婚後互不咬弦，令Lily（琦蓮迪化飾）左右為難。Lily大學畢業後跟好友Wren往峇里島度假，與海藻農夫Gede一見鍾情，並瞬間決定結婚，David和Georgia為免女兒重蹈他倆覆轍，相約往破壞婚禮。

佐治古尼與茱莉亞羅拔絲在《幸福入場券》已是第六度合作，受訪時兩人被問及合作哪方面最好，茱莉亞表示跟拍檔步調一致，工作會更加有趣；佐治則笑言：「錢，現金！」對於《幸》片的美國發行商環球早前推出同志浪漫喜劇《Bros》叫好卻不叫座，佐治坦言環球很勇敢，尤其現在戲院上映的電影都是以超級英雄片及續集為主，「（愛情喜劇）現在都轉到串流平台上架了，他們（環球）很勇敢，炮製這樣的電影，我們很感恩，也充滿希望」。不過《幸》片周五在美國將迎戰DC超級英雄片《黑亞當》，未知能否突圍而出。

（即時娛樂）