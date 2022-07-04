沈殷怡讚Stanley幽默 Frankie暖男 單身冇拍拖 對婚姻有憧憬 (23:21)

Shirley自言擇偶要求不高，對方最緊要有上進心、專一和有方向感。（劉永銳攝）

沈殷怡（Shirley）在ViuTV劇集《野人老師》放下長髮女神形象，以清爽短髮示人，並首次挑戰母親角色，還跟MIRROR成員邱士縉（Stanley）和陳瑞輝 （Frankie）有不少對手戲，她大讚兩位鏡仔努力和專業，一個「幽默」，一個「暖男」，可以跟他們合作感到很幸福。

她說：「今次是我們首次合作，以往看Stanley演出，覺得他是肌肉型男，好像幾嚴肅，但認識後，發現原來很幽默和充滿活力，就算拍到三更半夜，停機後他依然可以跳舞，非常搞笑。Frankie給我一個『暖包』的感覺，我們都有鼻敏感，他見我病發會主動給我藥舒緩，跟他們合作是很幸福的事。身邊朋友都非常羨慕我，還叫我把老公還給她們。」

劇情講述Shirley與Stanley離婚收場，現實中的她對婚姻充滿憧憬，自細受父母影響，明白婚姻除了愛之外，最重要是信任、包容、遷就和溝通。談到她內外兼備，有學歷又樣靚身材正，對未來老公是否要求很高？Shirley自言要求不高，對方最緊要有上進心、專一和有方向感，因為她是一名路癡。28歲的Shirley自爆入行至今3年多，一直單身沒拍拖，目前以工作行先，婚姻事宜30歲後再想。

對於首次挑戰母親角色，Shirley稱接拍時沒有猶豫，反覺是新挑戰，她說：「對我來說很難，因角色講我身為妻子和母親，這些都是我未經歷過的，所以看劇本時有很多位都不理解。角色何滿兒又並非一個普通媽媽，她有很多理想，因而有很多矛盾，事前特意請教母親和身邊的媽媽朋友，如何取捨和犧牲，聽完覺得母愛真的很偉大，我從角色中領略到的只是皮毛。」

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（即時娛樂）