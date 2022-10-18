金童玉女相隔9年舞台重聚 賈思樂問露雲娜：你上咗太空？ (21:09)

露雲娜(Rowena)與歐信希早前在文化中心舉行「露雲娜&歐信希深愛著你演唱會2022」，他們以《信自己》為演唱會揭開序幕，歐信希唱出多首經典金曲，包括張國榮的《默默向上游》時感受特別深，似自己的歌唱事業心聲。

露雲娜舞台演出經驗豐富，但台下有兩個重要人物令她情緒激動，94歲的母親與96歲的Uncle Ray也有捧場。她說：「媽媽是我生命中的守護天使，家人支持好重要，還有Uncle Ray，從我5歲就認識，當年還抱起我領獎，現在應該抱不動我了，但還是來看我演出，好感動你對我的愛護。」

露雲娜唱了多首名曲，最令人期待就是她與最佳拍檔賈思樂（Louie）再於舞台上重聚。兩人已經9年未有同台演出，金童玉女依然好有默契，Louie開玩笑問Rowena是否上了太空，這麼久才現身開演唱會？Louie接受訪問時表示自己很少做嘉賓，但露雲娜一開口未講完他已答應，因為老友不用多說。現場見觀眾反應熱烈，他提議Rowena積極演出，希望將來有緣份可以再合作做演唱會。當晚還有「聲夢」歌手詹天文上台向露雲娜獻花，她們手拖手合唱，詹天文多謝前輩教導，唱《荳芽夢》時幻想初戀甜蜜，雖然自己未有拍拖經驗但也想像用甜蜜感覺去唱。李樂詩是表演嘉賓之一，先後跟歐信希與露雲娜合唱，這是他們首次合作，惺惺相惜。

（即時娛樂）