陳瀅33歲生日許願：好想嫁得出 方力申聞Stephy泳照封口 (21:53)

無綫台慶劇《美麗戰場》今日舉行宣傳活動，會上為陳瀅慶祝33歲（22日）生日，劇組送上生日蛋糕，她切蛋糕許願時說：「好想嫁得出！」陳瀅接受訪問稱不抗拒結婚，但婚後也會繼續工作。

她跟方力申同接受訪問，提到小方爆陳瀅拍攝時為補妝拒對戲，陳瀅責怪對方欠幽默感所以出事。他連聲否認跟陳瀅不和，但表示會為此事買蛋糕賠罪。今日劉佩玥在社交平台上載跟陳瀅與陳曉華的三人泳裝相 ，陳瀅稱當日是小方和朱晨麗在一間有泳池的總統套房拍攝親熱戲，她們不想浪費美景便在泳池拍照。有網民嫌欠睇頭？小方笑說網民是貪心的，但自己認同。陳瀅透露她們有次相約去沙灘，照片較有睇頭，若劇集有好收視會考慮在社交平台分享。有指小方舊愛鄧麗欣（Stephy）日前也上載泳裝相慶祝電影票房報捷，小方聞Stephy之名即封口。陳瀅在旁搶答：「我有她一半咁瘦就好了 。」問小方是認同？他說：「沒有補充。」

《美麗戰場》在內地豆瓣網的評分很低，更被稱「史上最差TVB劇」？小方說：「咁威？」他力撐陳瀅的演出很好，要由善良到黑化很難演，看得出她做了功課。陳瀅也有留意評論，她說：「可能觀眾不喜歡年輕版的阿寶，不是大家常見的我，不習慣見我善良，好人難做。以前很少被人講到咁極端 ，希望大家畀少少耐性看到最後 ，看完會有不同感受和想法。」

（即時娛樂）