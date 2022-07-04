「安心事件」壞咗嘅人修理好未？許志安：100%珍惜家人 (23:45)

許志安與黃心穎於2019年爆出車廂激吻的「安心事件」後，形象及事業跌落谷底，事發後一年多曾亮相ViuTV《Chill Club》，去年又赴台灣拍劇集《接招吧！製作人》試水溫。今年3年正式加盟環球唱片，音樂事業重新出發。直至今晚（18日）安仔再亮相《Chill Club》，跟樂隊ONE PROMISE及Zpecial錄影並接受訪問。他表示停工的日子感謝太太鄭秀文（Sammi）的支持，被問及黃心穎與RubberBand鼓手泥鯭（黎萬宏）拍拖，是否送祝福?他尷尬說：「希望事過境遷啦！即是向前望，不再講返之前。」

安仔再投入音樂工作，他稱是時候重新出發。太太Sammi提點他要自己執生，他說：「我想講這個過程當中，有機會出返嚟唱歌，就要好好珍惜，自己要比以前100倍、1000倍努力先得。譬如之前去做運動、盡量練多些歌和學多些音樂上的東西。」他強調現在對所有身邊的人都100%珍惜，包括家人、惜他和愛他的人及歌迷。問正式全面復出可擔心有些人不接受？他說：「盡量，盡力做好自己，這是最大動力。」

早前他在線上音樂會揚言要成為更好的安仔，問是否已經做到？他說：「會盡晒我嘅能力，成為更好的安仔，只可以期盼，我自己已準備好，亦希望可以做得到，呢個我有信心。」安仔原本於2019年9月紅館舉行演唱會，因為4月爆出「安心事件」而演唱會取消，問他是否有計劃重啟演唱會？他說：「沒有！完全冇諗過，我覺得要一步一步好踏實行上去，做好自己的歌，一切從歌開始，我是參加歌唱比賽的，初心在歌曲上，要做好歌曲去感動別人，做好自己，操fit自己，其他事情不要去諗太多。」

在「安心事件」後，安仔在道歉招待會上說：「我係一個壞咗嘅人」，問他是否已「修理」好？安仔著大家去感受。記者問他有沒有留意黃心穎與泥鯭的戀情？他說：「沒有！希望事過境遷啦！即是向前望，應該咁講。」會否送上祝福？他就一臉尷尬，只稱：「不再講返之前。」

（即時娛樂）