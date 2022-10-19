美麗戰場｜林盛斌演惡霸暖男獲讚 孖劉佩玥被封「全劇最好睇CP」 (14:00)

阿Bob感謝觀眾喜愛及支持，並坦言徐富貴角色，對他來說有難度，皆因層次豐富又鮮明。（大會提供）

無綫台慶劇《美麗戰場》昨晚（18日）一集，雖然依然有家寶（陳瀅飾）與家琪（蔣家旻飾）選美惡鬥場口，但整集氣氛相對甜蜜又輕鬆，皆因富二代龐振宇（方力申飾）及惡霸級有錢人徐富貴（林盛斌飾），先後對心儀對象家寶及靜兒（劉佩玥飾）出招，前者勝在夠直接兼進擊，後者勝在夠真摯兼花款多多。

對靜兒早有好感的徐富貴，以「訪問」為由接近靜兒，並一度欲以2000萬籌碼打賞，欲打動靜兒芳心，豈料靜兒不為所動，令徐富貴另眼相看，兼深深墮入愛河。之後徐富貴捨棄銀彈戰術，帶靜兒重遊舊地，侃侃而談奮鬥及發跡史，為了生活更連垃圾也倒過的徐富貴，一直咬緊牙關至25歲才開了人生第一間金舖。

在捱窮歲月，徐富貴還遇上好心老闆，不斷請食免費餐渡難關，數年前發覺對方死了才發現飯錢可以還清，但人情卻還不清。

整個場口阿Bob邊忍淚邊故作堅強，訴說往事及人生哲理，雖然沒有激動爆喊，但仍感人，不少網民除了指想不到搞開笑的阿Bob，原來也有煽情一面，並讚他演技進步。網民對阿Bob與阿Moon這對歡喜冤家，相當受落，封2人「全劇最好睇CP」。

阿Bob受訪時感謝觀眾喜愛及支持，並坦言徐富貴角色，對他來說有難度，皆因層次豐富又鮮明，Bob說：「一時好癲、一時好沙塵，但突然又會好暖男，葉念琛都有教我點處理，同埋多謝阿Moon，佢喺現場畀咗好多安全感同信心我，Feel到大家都係演緊個角色。」

（即時娛樂）