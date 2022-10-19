張繼聰新歌續為中佬發聲 孖好友白只拍MV上演男人的浪漫 (14:11)

張繼聰和白只揸古董四驅車和哈利電單車拍MV，上演男人的浪漫。（大會提供）

張繼聰發布新歌《半江紅》MV，繼續「為中佬發聲」，唱出人到中年就算躊躇滿志，心裏仍可一腔熱血，繼續向前衝，今次再找來小克填詞，合作第3首「中佬歌」，張繼聰笑言暫時繼續走中佬系列路線。

張繼聰今年的3首派台歌中，《半江紅》是悉心製作MV的作品。他認為這首歌要有MV，才有更具體的呈現，他邀請好兄弟白只與自己車友一同拍攝。眾人都二話不說參與，他很感激大家，更透露拍攝當日太陽猛烈，大家仍不介意「曬到死」拍全日。

《半江紅》的MV中，有很多駕車場景，製作團隊大部分人有駕駛電單車經驗，加上拍攝經驗豐富，明白怎樣捕捉鏡頭，過程順利。MV走型格風，但張繼聰與白只走在一起時，盡顯搞笑一面，經常加入無厘頭對白，令人捧腹。

MV的故事主要講述一班車友熱血地救人，過程中，張繼聰要駕駛古董四驅車，以及舊款哈利電單車。最初他擔心這些車的操控感很強，自己不能控制，但拍攝時完全沒有問題，他指拍攝當日寓工作於娛樂，能駕駛自己喜歡的車，非常開心。

他認為這個MV是一個紀錄，更是男人的浪漫，因為拍到很多十分有型電單車，這種MV在香港更是少見。白只是「新牌仔」，未必能輕易駕馭哈利電單車，團隊都很體貼，替他安排駕駛替身。

（即時娛樂）