王菀之孖Serrini首次合作開騷 兩度加場玩轉Fairyland (15:55)

Ivana讚Serrini似詩人，很有自己風格，相當特別。（大會提供）

2位唱作才女王菀之（Ivana）和Serrini首次合作，將於12月2至4日假灣仔會展舉行《Ivana x Serrini Fairy Nice To Meet You Live 2022》，這次音樂會以「精靈」為主題，用奇幻感官舞台，帶領觀眾穿越時空進入精靈世界。

早前已經「未公售 先加場」，但3場門票於之前公售時被秒殺，粉絲表示未能購票，由於反應熱烈，她們宣布再加開12月4日下午3點場次，為了更多觀眾可以進入Fairyland一同冒險。門票組合將於明午（20日）12點於KKTIX公開發售。

「藝術精靈」Ivana加上「真美精靈」Serrini首次合作開騷，將以豐富視覺、音樂陪大家探索、遊歷Fairyland。是次製作團隊在舞台設計也花心思，以「M」字形舞台設計，希望觀眾可以跟舞台更接近，更能投入精靈世界。至於歌單上，Ivana跟Serrini保持神秘感，大賣關子。

為了今次首度合作，Ivana與Serrini錄新歌，除了邀請黃偉文（Wyman）填詞，作曲的Ivana更透露這首作品名為《誅神的黃昏》：「我覺得Serrini似詩人，好有自己風格﹑好特別，所以寫呢首歌時，我都有好多幻想——兩個人、兩個世界、兩個氣場加埋一齊會係點？應該好夢幻、好有詩意。新歌將會於11月上架，到時大家聽啦！」

（即時娛樂）